Генич заявил, что «Зенит» плохо судят в этом сезоне

Российский комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале высказал недовольство судейством по итогам матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между грозненским «Ахматом» и петербургским «Зенитом».

«Впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили «Зенит». Пенальти же на Кассьерре?» — написал Генич, имея в виду эпизод, произошедший на 31-й минуте матча, когда Кассьерру сбили в грозненской штрафной.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, завершилась со счетом 5:1 в пользу петербургского клуба. Примечательно, что все пять голов «Зенита» забил Маттео Кассьерра. Этот пента-трик стал вторым в истории клуба. Единственный гол «Ахмата» в этом поединке оформил Мохамед Конате.

«Зенит» вернулся на второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, московское «Динамо», идущее на первой строчке, имеет 56 баллов. Замыкает тройку лучших «Краснодар» (53). «Ахмат» идет на десятой позиции, имея в активе 35 баллов.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом», а «Ахмат» — с воронежским «Факелом». Оба матча, как и все игры заключительного тура, состоятся 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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