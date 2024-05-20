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В Архангельске пятилетний ребенок выпал из окна квартиры

В Архангельске ребенок выжил после падения из окна

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Shutterstock

В Соломбальском округе Архангельска ребенок выпал из окна квартиры на втором этаже и отделался ушибами. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в многоэтажке в Соломбальском районе, пятилетний ребенок остался без присмотра взрослых. Он подставил к окну пуф, забрался на подоконник, не удержал равновесие и упал с высоты второго этажа.

По счастливой случайности мальчик получил несколько ушибов. Обошлось без серьезных травм. По факту произошедшего проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Симферополе мальчик выпал из окна школы и попал в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшего госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии Республиканской детской клинической больницы. Врачи оценили его состояние как тяжелое, но стабильное. Следователи совместно со специалистами министерства образования проводят проверку по факту произошедшего. Прочие детали на данный момент не уточняются.

Ранее мальчик выпал из окна многоэтажки в Ленобласти, пока его дедушка был в квартире.

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