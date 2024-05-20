Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию был отложен в экстренном порядке

Визит кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда в Японию был экстренно отложен из-за болезни короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Японии.

«Визит кронпринца и премьера Саудовской Аравии в Японию отложен. Его высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц и премьер Королевства Саудовская Аравия должен был совершить официальный визит в Японию с 20 по 23 мая», — говорится в сообщении японского МИД.

Отмечается, что визит наследного принца Саудовской Аравии в Японию будет согласован представителями двух стран.

До этого Saudi Press Agency сообщало, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пройдет обследование у врачей из-за поднявшейся температуры.

7 мая в ряде СМИ появились ложные сообщения о покушении на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз аль Сауд заболел пневмонией.