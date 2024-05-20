Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию был отложен в экстренном порядке

Визит кронпринца Саудовской Аравии в Японию срочно отложили из-за болезни короля

close
100%
Marcos Brindicci/Reuters

Визит кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда в Японию был экстренно отложен из-за болезни короля Салмана бен Абдулазиза Аль Сауда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Японии.

«Визит кронпринца и премьера Саудовской Аравии в Японию отложен. Его высочество принц Мухаммед бен Салман бен Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц и премьер Королевства Саудовская Аравия должен был совершить официальный визит в Японию с 20 по 23 мая», — говорится в сообщении японского МИД.

Отмечается, что визит наследного принца Саудовской Аравии в Японию будет согласован представителями двух стран.

До этого Saudi Press Agency сообщало, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пройдет обследование у врачей из-за поднявшейся температуры.

7 мая в ряде СМИ появились ложные сообщения о покушении на принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз аль Сауд заболел пневмонией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами