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Дельтаплан упал в деревне под Ломоносовым, пилот в больнице

В Ленобласти жесткую посадку совершил дельтаплан, пилот выжил

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Shutterstock

В Ломоносовском районе Ленобласти вблизи деревни Копорское рухнул дельтаплан. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Инцидент произошел вечером 19 мая в окрестностях деревни Копорское, дельтаплан рухнул с большой высоты, пилот выжил, 52-летнего мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи, проводится проверка. Иные подробности падения дельтаплана пока неизвестны.

До этого сообщалось, что парапланерист упал с высоты, врезался в землю в пустыне и выжил. Американец Энтони Велла тестировал новый параплан в небе над государственным парком Enchanted Rock в штате Аризона. Молодой мужчина не справился с порывом ветра, параплан на скорости 77 км/ч рухнул вниз и врезался в землю в пустыне. Американец выжил, он сумел достать телефон и позвонить в экстренные службы, на помощь мужчине также бросился его друг, который снимал полет на видео. Спасатели доставили пострадавшего в больницу, у него диагностирован перелом руки.

Ранее под Саратовом упал дельтаплан, пострадал человек.

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