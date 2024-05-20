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Эмин Агаларов впервые вышел на сцену после теракта

Певец Эмин Агаларов дал первый концерт в России после трагедии в «Крокусе»

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Мария Поспелова/РИА Новости

Певец EMIN (настоящее имя — Эмин Агаларов) выступил в Дербенте впервые после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает kp.ru.

«Этим концертом в этом потрясающем месте мне хочется еще раз обозначить важность благотворительного направления. Все средства будут отправлены в пользу подопечных нескольких фондов, с которыми мы уже сотрудничали, а также в Фонд Муслима Магомаева на адресную помощь пострадавшим в «Крокусе»» — поделился исполнитель на выступлении.

Издание отмечает, что слушатели подарили артисту ковер ручной работы, на котором изображен маленький Агаларов с Муслимом Магомаевым. EMIN обрадовался и заявил, что как раз записывает альбом песен артиста. Агаларов также поделился со зрителями, что музей Магомаева в «Крокусе» — единственное, что осталось в зале после пожара. Певец отметил, что «не знает, как так случилось».

До этого сообщалось, что Алагаров планирует выступить в Тюмени 16 сентября. Новые даты выступлений появились на сайте звезды. Гастрольный тур Love Is первый вице-президент компании Crocus Group прервал после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Ранее театр Маяковского отменил спектакль с Немоляевой после ее госпитализации.

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