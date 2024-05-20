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Стало известно, кто победил в «Новой Фабрике звезд»

Певица Мария Гордеева стала победительницей шоу «Новая Фабрика звезд»

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mg_i_am_maria/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Мария Гордеева стала победительницей музыкального проекта «Новая Фабрика звезд» на ТНТ.

Девушка получила три миллиона рублей в качестве приза на развитие в творчестве. На проекте она исполнила сольно свою песню «Дай мне». Остальные участники — Габриэль Александров, Софья Полозова, Дарья Кочнева, Александр Филин, Нонна Егонян и Семен Полищук — заняли второе место, набрав по 1 баллу.

Финальный эпизод открыл номер Александрова и Филина вместе с Филиппом Киркоровым. Трио спело песню «Я эту жизнь тебе отдам». Затем Александров исполнил композицию «Красиво» под аккомпанемент выбывшего участника Лео Канделаки. На шоу также выступила группа IOWA вместе с Семеном Полищуком и Марией Гордеевой, а также с разными участниками выходили на сцену Алсу, Сосо Павлиашвили и др.

18 мая сообщалось, что участница «Новой Фабрики звезд» Еганян возмутилась из-за сравнения от Сергея Жукова с другой конкурсанткой. Певец заявил, что конкурентка Еганян Гордеева показала больше энергии во время выступления. Со сцены певица попросила наставника не переживать за нее, а за кадром высказала свое негодование из-за критики.

Ранее сообщалось, что уехавший из России Андрей Бурковский посетил Каннский кинофестиваль.

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