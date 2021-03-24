Путин отправил в отставку пензенского губернатора Белозерцева

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Решение было принято на основании подпункта «г» пункта 1 статьи 19 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

«Отрешить Белозерцева Ивана Александровича от должности Губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации», — написано в указе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Накануне в ЦИК России назвали сроки проведения досрочных выборов губернатора Пензенской области.

Ранее стало известно об аресте Белозерцева по делу о взятке в размере 31 млн рублей. Также были арестованы пятеро фигурантов дела, подозреваемых в даче взятки губернатору: глава группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борис Шпигель, его жена Евгения Шпигель, директор ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов.