МИД Китая выразил протест главе делегации ЕС из-за санкций

Китайский МИД выразил протест главе делегации Евросоюза в Пекине из-за введенных ЕС санкций. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Заместитель министра иностранных дел Цинь Ган заявил, что санкции Евросоюза незаконны, основаны на лжи и фейковых новостях.

«У ЕС нет права считать себя экспертом в сфере прав человека. Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибок и исправить их, прекратить противостояние, чтобы не нанести еще больший вред китайско-европейским отношениям», — заявил он.

Дипломат добавил, что Китай намерен защищать свой суверенитет и безопасность.

Накануне Евросоюз внес четырех граждан Китая и одну организацию в санкционный список. Их обвиняют в преследовании уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Власти Китая ввели ответные санкции против 10 парламентариев, ученых, политиков и четырех юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела региона.

Вслед за Евросоюзом санкции против Китая ввели США и Канада.