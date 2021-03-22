В МИД РФ рассказали, кто на самом деле вмешивался в выборы в США

Вмешательство в президентские выборы США в 2016 и в 2020 годах было не со стороны России, а со стороны их главных союзников в Европе. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в понедельник, 22 марта, передает РИА «Новости».

По его словам, Соединенные США вновь «стряхнули пыль» с истории о якобы вмешательстве Москвы в выборы, грозят новыми санкциями, другими наказаниями.

«Вмешательство со стороны основных союзников США — по пальцам одной руки можно пересчитать тех политических деятелей в Европе, которые не отметились призывами к американскому народу сделать правильный выбор», — подчеркнул дипломат.

Грушко также призвал обратить внимание на «характеристики и эпитеты, которыми был награжден» кандидат в президенты США и бывший американский лидер Дональд Трамп.

Он отметил, что эти махинации специально производились в прайм-тайм на многомиллионную аудиторию.

«А когда, победив, Дональд Трамп приехал в мае в Брюссель на саммит НАТО, то (там) стояли в шеренге и смотрели ему в рот», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

На минувшей неделе президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. После этого высказывания глава РФ предложил американскому коллеге организовать дискуссию в прямом эфире 22 марта. Однако в Вашингтоне не поддержали предложение Путина о проведении разговора с Байденом 19 или 22 марта в формате видеоконференции.