Мигрант пытался изнасиловать 12-летнюю девочку в Петербурге и украл у нее лимонад

«Царьград»: в Петербурге мигрант пытался изнасиловать девочку в подъезде

В Петербурге иностранец напал на 12-летнюю девочку в подъезде и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает «Царьград».

Инцидент произошел, когда девочка возвращалась из школы. Предварительно, неизвестный мужчина, который, предположительно, является мигрантом, проследовал за ребенком до подъезда и зашел туда следом.

В подъезде злоумышленник попытался совершить изнасилование школьницы, однако девочка оказала активное сопротивление и начала громко кричать, что испугало нападавшего. После этого мужчина выхватил у ребенка бутылку лимонада и скрылся.

В результате случившегося девочка не пострадала, при этом она пережила сильный эмоциональный шок. Родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы. Стражи порядка занимаются поисками нападавшего.

