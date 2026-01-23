«Не жалуйся и не оправдывайся»: принц Гарри рассказал, как нарушил семейные правила

Принц Гарри не смог сдержать слезы во время выступления в суде, где рассматривались его обвинения в адрес издателя газеты Daily Mail. Об этом сообщает Daily Beast.

«Герцог Сассекский расплакался, рассказывая суду, что СМИ превратили жизнь его жены, Меган, герцогини Сассекской, в «абсолютное несчастье» в отместку за то, что он «выступил против них» посредством судебного разбирательства», — передает издание.

По информации принца Гарри, журналисты газеты Daily Mail собирали о нем информацию с использованием незаконных методов. В иске указано 14 материалов, в которых, по мнению Гарри, использовались такие методы. Он добавил, что это происходило задолго до его знакомства с нынешней супругой Меган Маркл и продолжалось как минимум 20 лет.

В ответ на это сторона ответчика поинтересовалась, почему принц Великобритании раньше не жаловался на действия журналистов. В ответ тот заявил, что не мог предъявить претензии к изданию из-за правила королевской семьи «не жалуйся и не оправдывайся». Однако представители прессы сделали его жизнь настолько невыносимой, что он обратился в суд.

Впоследствии, как отметил Гарри, из-за этого иска его намеренно атаковали журналисты, сделав невыносимой не только его жизнь, но и жизнь его жены. При этих словах голос принца задрожал и он опустил голову.

Ранее король Британии отказался от встречи с сыном Гарри.