Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

В «Динамо» ответили на вопрос о новом лимите на легионеров

Гендиректор «Динамо» Пивоваров о новом лимите на легионеров: рано комментировать
Михаил Киреев/РИА Новости

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что пока рано комментировать новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«О лимите знаю не больше, чем вы. Рано комментировать. Сейчас играли с командой, где 5 легионеров в заявке на сезон. Коммуникация с Минспорта? Они сами ее определяют. Мы — субъект исполнения решения», — сказал Пивоваров.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более десяти иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь пять легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

Ранее РПЛ призвали разобраться с высокими зарплатами футболистов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695449_rnd_9",
    "video_id": "record::02050635-ecde-4b4d-9d86-a62bbb9e4b41"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+