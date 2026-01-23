В «Динамо» ответили на вопрос о новом лимите на легионеров

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что пока рано комментировать новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«О лимите знаю не больше, чем вы. Рано комментировать. Сейчас играли с командой, где 5 легионеров в заявке на сезон. Коммуникация с Минспорта? Они сами ее определяют. Мы — субъект исполнения решения», — сказал Пивоваров.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более десяти иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь пять легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

Ранее РПЛ призвали разобраться с высокими зарплатами футболистов.