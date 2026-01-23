Экс-тренер Бруклина Бекхэма о проблемах в звездной семье: «Происходило странное»

Бывший тренер старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклина высказался о проблемах в звездной семье. Его цитирует Metro.

Бруклин начал заниматься футболом в возрасте 14 лет, пытаясь пойти по стопам отца-спортсмена. Однако после того, как клуб «Арсенал» решил не предлагать ему стипендию, предпочел продолжить карьеру фотографа.

Экс-тренер Бруклина Тони Маккул описал отношения между его родителями как имеющие «странную динамику» и считает, что старший сын Бекхэмов в подростковом возрасте был в «сложной» ситуации.

«Как его футбольный тренер я видел, что происходило что-то странное, видел его беспокойство. Возможно, он неправильно понял ситуацию [с родителями], и я не отстаиваю ни одну из сторон, потому что не знаю семьи, а его родители всегда были вежливы со мной. Но я действительно был свидетелем странной динамики», — говорит Маккул.

Знакомство с Бекхэмами, продолжил спортсмен, оставило ему «несколько забавных и грустных историй» и ощущение, что молодому человеку было тяжело.

«Я уверен, что они воссоединятся и разрешат свои разногласия», — добавил спортсмен.

20 января Бруклин Бекхэм опубликовал серию Stories, в которых обвинил своих родителей в чрезмерном контроле. Сын дизайнера и футболиста заявил, что его родители намеренно обращались к журналистам, чтобы те помогали им в создании образа счастливой семьи. Кроме того, он заявил, что родственники всячески пытались испортить его отношения с возлюбленной Николой Пельтц-Бекхэм.

