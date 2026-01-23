Зеленский сообщил об обсуждении параметров завершения конфликта на переговорах в ОАЭ

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби представители Украины, США и России обсуждают параметры завершения конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор… говорят про параметры завершения войны», — сказал Зеленский.

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Дональд Трамп заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий. Эти слова президент США сказал после встречи с Владимиром Зеленским в Давосе, которая, по данным Financial Times, завершилась без подписания каких-либо документов, что стало неудачей для украинского лидера. Зеленский назвал встречу хорошей, однако отметил, что территориальный вопрос остается нерешенным.

Ранее в Госдуме рассказали о «политическом намеке» Украине перед переговорами в Абу-Даби.