Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Зеленский сообщил об обсуждении параметров завершения конфликта на переговорах в ОАЭ

Зеленский: на переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры завершения войны
Alexander Drago/Reuters

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби представители Украины, США и России обсуждают параметры завершения конфликта. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор… говорят про параметры завершения войны», — сказал Зеленский.

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Дональд Трамп заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий. Эти слова президент США сказал после встречи с Владимиром Зеленским в Давосе, которая, по данным Financial Times, завершилась без подписания каких-либо документов, что стало неудачей для украинского лидера. Зеленский назвал встречу хорошей, однако отметил, что территориальный вопрос остается нерешенным.

Ранее в Госдуме рассказали о «политическом намеке» Украине перед переговорами в Абу-Даби.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27695389_rnd_7",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+