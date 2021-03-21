В Госдуме отреагировали на задержание губернатора Пензенской области
Антон Демидов
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Депутат Госдумы от Пензенской области (партия ЛДПР) Дмитрий Пьяных прокомментировал задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что задержание Белозерцева с учетом его переизбрания на должность главы региона в сентябре 2020 года стало неожиданностью.
«Предпосылок видимых, по крайней мере, для меня не было... главное, чтобы они были у правоохранительных органов», — сказал Пьяных.
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