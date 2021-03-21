В Госдуме отреагировали на задержание губернатора Пензенской области

Депутат Госдумы от Пензенской области (партия ЛДПР) Дмитрий Пьяных прокомментировал задержание губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что задержание Белозерцева с учетом его переизбрания на должность главы региона в сентябре 2020 года стало неожиданностью.

«Предпосылок видимых, по крайней мере, для меня не было... главное, чтобы они были у правоохранительных органов», — сказал Пьяных.

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