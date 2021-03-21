Посол РФ в США прилетел в Москву для консультаций

Посол России в США Анатолий Антонов прилетел в Москву для консультаций по российско-американским отношениям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Борт «Аэрофлота», на котором дипломат прибыл в Россию, приземлился в столице около 11.00 мск из Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву на консультации. Для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы завел в «тупик». Такое заявление сделала официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.