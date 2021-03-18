Джонсон намерен привиться вакциной AstraZeneca 19 марта

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Andrew Parsons/Global Look Press via ZUMA Press

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил о намерении привиться вакциной от коронавируса нового типа англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам премьера, ему введут препарат в пятницу, 19 марта.

В ходе пресс-конференции он указал на общественную важность кампании по вакцинации от COVID-19.

«И я получу свою прививку завтра. Вакцинационный центр, где я это буду делать, использует препарат от AstraZeneca и Оксфордского университета», — сказал Джонсон.

Ранее стало известно, что Джонсон намерен в рамках саммита «Большой семерки» поднять вопрос ускорения распространения вакцин от коронавируса.

Ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. Однако Европейский лекарственный регулятор подтвердил безопасность AstraZeneca.