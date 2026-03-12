Стала известна реакция экс-супруга Лерчек Артема Чекалина на ее рак

Находящийся под домашним арестом бывший муж блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артем Чекалин оказывает помощь экс-супруге. Об этом сообщает Woman.ru.

Адвокат мужчины Сергей Гуров рассказал, что его подзащитный принимает «самое активное участие» в решении проблем.

«Больше и точнее по части лечения ничего не скажу. Мы пока не хотели активно обсуждать эту тему», — заявил юрист.

После череды уголовных преследований у Лерчек начались серьезные проблемы со здоровьем. Недавно ее близкие подтвердили, что у знаменитости диагностирован рак. Болезнь, как заявила подруга Чекалиной, уже на четвертой стадии, а в организме обнаружены метастазы. Что сейчас происходит с Лерчек, где она находится и какое лечение получает — в материале «Газеты.Ru».

У Лерчек трое детей от брака с Чекалиным: двойняшки Алиса и Богдан (родились в 2016 году) и сын Лев (родился в 2022 году). Блогер, ее экс-супруг и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом. 8 сентября прошлого года Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн руб.

Ранее в сети появились фото с родов Лерчек.