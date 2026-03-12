Заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у Ирака, пострадали люди

Заминированный катер атаковал третий нефтяной танкер у берегов Ирака, передает Shafaq News.

Источники портала утверждают, что первые два танкера перед взрывами тоже столкнулись с заминированными катерами. При этом пострадали люди.

До этого стало известно, что под обстрел у берегов Ирака на границе с Кувейтом попали два нефтяных танкера иностранных компаний. В силовых структурах рассказали, что атакованные корабли «могут быть связаны с США». В результате обстрела на борту судов произошел взрыв и начались пожары. Оба танкера значительно повреждены. По неподтвержденной информации, удар нанес Иран.

На прошлой неделе Исламская Республика объявила о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из ключевых нефтяных маршрутов мира. Как заявили иранские военные, через него запрещено движение любых судов, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. Трафик в стратегическом коридоре почти остановился, а часть судов подверглась ракетным ударам. Что происходит в Персидском заливе и чем это грозит мировому рынку нефти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США обвинил Иран в ударе по школе для девочек американской ракетой.