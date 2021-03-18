МИД объяснил вызов посла в США

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА «Новости»

МИД России вызвал посла РФ в США Анатолия Антонова, чтобы проанализировать и выработать дальнейшие подходы к отношениям с Вашингтоном. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова, пишет РИА «Новости».

«Ждем нашего посла Анатолия Ивановича Антонова в Москве для анализа и дальнейшей выработки подходов к российско-американским отношениям, которые, к сожалению, к нашему большому огорчению, заведены Вашингтоном в тупик», — сказала Захарова.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений.

В МИДе подчеркнули, что в новейшей истории еще не приглашали посла России в США на консультации в Москву.

В интервью ABC News 17 марта президент США пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также Байден допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.