Кадыров назвал Байдена «пугалом», усаженным Госдепом на место президента США
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента США Джо Байдена «очередным пугалом, усаженным Госдепом на место предшественника». Об этом он написал на своей странице в Telegram.
В интервью ABC News 17 марта президент США Джо Байден пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
«Возможно, конечно, что Байдену по указанию экс-президента [США] Дональда Трампа подсыпали галлюциногенные препараты, но с этим пусть разбираются профильные службы», — отметил чеченский лидер.
Он также призвал администрацию Белого дома тщательно следить за своим президентом, в противном случае, считает Кадыров, тот может «нажать на красную кнопку».
По словам главы чеченской республики, Байдену надо лечиться, а не управлять государством.
В четверг, 18 марта, в ответ на высказанные американским лидером слова президент России Владимир Путин пожелал ему здоровья и напомнил поговорку «кто обзывается, сам так называется».