Путин заявил, что США придется считаться с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что США придется считаться с РФ, передает РИА «Новости».

Глава государства указал, что Вашингтон в целом настроен иметь с Москвой отношения только по тем вопросам, которые интересуют американскую сторону.

«Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди», — заявил Путин.

По его словам, у жителей России имеется другой генетический и культурно-нравственный код. Политик отметил, что российская сторона умеет отстаивать свои собственные интересы. «Мы будем с ними (США — «Газета.Ru») работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», — сказал Путин во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила в формате видеосвязи.

Он также подчеркнул, что Россия продолжит в дальнейшем развивать отношения со всеми странами мира, в том числе с США.