Шойгу оценил слухи о желании России присоединить Казахстан
Екатерина Зайцева
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Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал слухи о том, что Россия хотела бы присоединить к себе Казахстан.
«Давайте опустимся на землю от всех этих фантазий!», — сказал он в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz.
Шойгу заявил, что у России с Казахстаном «давно сложившиеся братские отношения». Кроме того, страны не заинтересованы в том, чтобы «что-то делить между собой». Он напомнил, что еще в 1998 году государства провели полную демаркацию границ.
В ходе интервью министр также предупредил, что Россия должным образом ответит, если Соединенные штаты разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе или Японии и Южной Корее.
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