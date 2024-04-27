На Украине сокращают производственные мощности в ряде регионов

Ряд крупных украинских промышленных регионов вынужден сокращать производственные мощности из-за дефицита электроэнергии. Об этом начальник департамента оперативно-диспетчерской работы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Сергей Фандуль заявил в интервью французской газете Express.

«У нас уже есть несколько больших промышленных регионов, которые мы не можем обеспечить энергией, соответствующей их потребностям. Они вынуждены сокращать производственные мощности», — сказал он.

Он уточнил, что речь идет о районах, где расположены оборонные объекты и объекты тяжелой промышленности, но не стал называть конкретные регионы.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о сохранении в энергосистеме страны значительного дефицита мощности и выразил сомнения, что ущерб удастся восстановить в ближайшие месяцы.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы РФ практически полностью уничтожили тепловую систему электроснабжения Украины.

Ранее министр энергетики Украины исключил «тотальный блэкаут».