Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сокращают производственные мощности в ряде регионов

«Укрэнерго»: промышленные регионы Украины сокращают производственные мощности

close
100%
Укрэнерго

Ряд крупных украинских промышленных регионов вынужден сокращать производственные мощности из-за дефицита электроэнергии. Об этом начальник департамента оперативно-диспетчерской работы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Сергей Фандуль заявил в интервью французской газете Express.

«У нас уже есть несколько больших промышленных регионов, которые мы не можем обеспечить энергией, соответствующей их потребностям. Они вынуждены сокращать производственные мощности», — сказал он.

Он уточнил, что речь идет о районах, где расположены оборонные объекты и объекты тяжелой промышленности, но не стал называть конкретные регионы.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о сохранении в энергосистеме страны значительного дефицита мощности и выразил сомнения, что ущерб удастся восстановить в ближайшие месяцы.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы РФ практически полностью уничтожили тепловую систему электроснабжения Украины.

Ранее министр энергетики Украины исключил «тотальный блэкаут».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами