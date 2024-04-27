Гуцул рассказала о политическом давлении со стороны Молдавии

Все политическое руководство Гагаузской автономии испытывает прессинг со стороны властей Молдавии. С таким заявлением выступила глава Гагаузии Евгения Гуцул, чьи слова передает ТАСС.

«С подобным предвзятым отношением сталкивается все политическое руководство Гагаузии», — утверждает она.

Политик также назвала несправедливыми действия молдавских правоохранителей, которые накануне подвергли ее допросам и обыскам после возвращения из Москвы.

«Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, они задерживают меня и моих коллег в зоне досмотра, роются в наших чемоданах», — пояснила Гуцул.

По ее мнению, давление руководства Молдавии на власти автономии непосредственно связано с прямыми зарубежными контактами региона и поддержкой со стороны Российской Федерации и Турции — партнеров Гагаузии.

«Наши успехи вызывают такую нервную реакцию со стороны Санду и правящей партии», — резюмировала глава региона.

Ранее Гуцул заявила, ее проверили в аэропорту Кишинева по возвращении из РФ.

Ранее эксперт рассказал, почему власти Молдавии давят на Гуцул.