Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гуцул рассказала о политическом давлении со стороны Молдавии

Гуцул: политическое руководство Гагаузии испытывает прессинг со стороны Кишинева

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Все политическое руководство Гагаузской автономии испытывает прессинг со стороны властей Молдавии. С таким заявлением выступила глава Гагаузии Евгения Гуцул, чьи слова передает ТАСС.

«С подобным предвзятым отношением сталкивается все политическое руководство Гагаузии», — утверждает она.

Политик также назвала несправедливыми действия молдавских правоохранителей, которые накануне подвергли ее допросам и обыскам после возвращения из Москвы.

«Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, они задерживают меня и моих коллег в зоне досмотра, роются в наших чемоданах», — пояснила Гуцул.

По ее мнению, давление руководства Молдавии на власти автономии непосредственно связано с прямыми зарубежными контактами региона и поддержкой со стороны Российской Федерации и Турции — партнеров Гагаузии.

«Наши успехи вызывают такую нервную реакцию со стороны Санду и правящей партии», — резюмировала глава региона.

Ранее Гуцул заявила, ее проверили в аэропорту Кишинева по возвращении из РФ.

Ранее эксперт рассказал, почему власти Молдавии давят на Гуцул.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами