Булыкин рассказал, почему судья должен был сломать матч ЦСКА – «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, ныне политик, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об эпизоде из матча ЦСКА – «Спартак», в котором защитник армейцев Мойзес наступил сзади шипами на ногу форварду красно-белых Манфреду Угальде. Специалист считает, что арбитр Василий Казарцев должен был удалить защитника ЦСКА.

«Мы видели, когда «Барселона» играла в Лиге чемпионов, и красная карточка очень сильно повлияла на ход матча. Мне хочется, когда есть такие моменты на красную карточку, чтобы они выносились сразу же по судейским принципам, а не по «духу игры». Сейчас все говорят, что, если бы не удалили футболиста «Барселоны», игра была бы другой. Но там поступили по правилам, удалили Араухо и, в принципе, сломали игру. Но кто в этом виноват? Это футбол, и разное бывает. Мне хочется, чтобы судьи все-таки держались одинаковых трактовок, а если они после игры еще будут их объяснять, то это всем пойдет на пользу. А то смотришь после игры экспертный разбор, когда эксперт не понимает решения или говорит какую-то ерунду по поводу этих моментов, то хочется услышать объяснение от руководителя судейского корпуса или арбитра, который обслуживал матч», — уверен Булыкин.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» закончилась нулевой ничьей, после которой красно-белые занимают шестое место в Российской премьер-лиге с 39 очками, опережая красно-синих на одну позицию и один балл.

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