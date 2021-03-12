Пушков спрогнозировал политику США в отношении России

Член Совета Федерации Алексей Пушков спрогнозировал политику администрации президента США Джо Байдена в отношении России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, администрация Байдена «грозила перейти в масштабное наступление», однако обнаружила, что почти весь враждебный потенциал страны в адрес России был мобилизован при бывшем президенте Дональде Трампе, которого демократы обвиняли в «уступках» российскому лидеру Владимиру Путину.

«Что еще может сделать плохого России администрация Байдена? Остаются три возможности: введение «санкций из ада» (DASKA), на которых давно настаивают самые последовательные русофобы; подталкивание Украины к новой войне в Донбассе при «покровительстве» США; увеличение натовских и американских военных контингентов в Польше и других граничащих с Россией странах альянса», – отметил Пушков.

При этом он пояснил, что санкции могут ударить по американским и европейским инвесторам и подведут российско-американские отношения «к опасной черте». Война в Донбассе, в свою очередь, может закончиться поражением Украины, а Соединенные Штаты не планируют вмешиваться в военные действия, считает член Совфеда.

Кроме того, наращивание американского и натовского военного контингента у российских границ будет продолжением линии Трампа, подчеркнул Пушков.

«Антироссийские действия будут, но их целью будет скорее длительная осада «путинской России», чем набор резких и рискованных шагов, способных поставить ситуацию на грань военного конфликта», – заключил сенатор.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что санкции против российского госдолга ударят по Западу.