Саакашвили назвал Украину «государством-кидаловом»

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что иностранные инвесторы считают Украину «государством-кидаловом». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, в украинском государстве нет иностранных инвестиций, их в ВВП страны менее 2%, даже меньше 0,2%.

Он добавил, что это не что-то абстрактное, а живые деньги, которые необходимы для обеспечения рабочих мест в стране.

«А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают», — заявил Саакашвили.

По словам бывшего губернатора Одесской области, основная проблема инвесторов заключается в том, что на Украине «обирают до нитки».

«Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек», — подытожил политик.

Ранее сообщалось, что Михаила Саакашвили исключили из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.