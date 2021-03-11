Дипломат: США не продлевают разрешения дипсотрудникам РФ на пребывание в стране

США не продлевают разрешение на пребывание в стране российским дипломатам. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на генерального консула РФ в Хьюстоне Александра Захарова.

«Принимающая сторона теперь не только затягивает выдачу виз новым сотрудникам, но и отказывается продлевать разрешения на пребывание работникам российских загранпредставительств, уже находящимся в США», — сказал он.

Захаров добавил, что генконсульство рассчитывает на то, что США пересмотрят свою позицию по вопросу виз.