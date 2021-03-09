В Кремле не знают о каких-либо обращениях к РФ в связи с коронавирусом у главы Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, просил ли глава Сирии Башар Асад помощи в связи с заболеванием COVID-19 у него и супруги.

«Мне неизвестно об их состоянии и о помощи, но российские специалисты имеют огромный опыт в лечении ковида», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что если сирийские власти обратятся за помощью, то глава России Владимир Путин оперативно рассмотрит просьбу.

«Будем надеяться, что президент Асад и его супруга перенесут болезнь в легкой форме», — отметил Песков.

Днем ранее стало известно, что президент Сирии и его жена заразились коронавирусом.