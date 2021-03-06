В США блокируют назначение главы ЦРУ из-за отсутствия санкций по «Севпотоку – 2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз блокирует утверждение Уильяма Бернса на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из-за бездействия администрации США в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает Bloomberg.

Сам сенатор заявил, что прекратит блокировать назначение Бернса, когда власти введут новые санкции против трубопровода.

«Я перестану задерживать назначение, когда администрация Байдена выполнит свое юридическое обязательство налагать санкции на корабли и компании, строящие трубопровод Путина. Соблюдайте закон. Перестань мягко относиться к России», – написал Круз на своей странице в Twitter.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США рассматривают введение дальнейших мер против «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент России Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.