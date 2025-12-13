На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали безопасную порцию мандаринов

Диетолог Ефимова: взрослому можно съедать до четырех мандаринов в день
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В день можно съедать 2–4 мандарина — это безопасная норма для здорового взрослого. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог клиники «Атлас», специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова.

«Мандарин — низкокалорийный фрукт. Пищевая ценность одного среднего мандарина составляет 47 ккал. Он богат витамином С, поддерживающим синтез коллагена и иммунитет, содержит антиоксиданты и умеренное количество клетчатки. В кожуре присутствуют флавоноиды (например, тангеретин), влияющие на липидный обмен. Взрослому человеку рекомендовано 1,5–2,5 чашки фруктов в сутки. Один мандарин — это примерно половина чашки, поэтому 2–4 мандарина в день — это физиологичная и безопасная норма. При стабильном уровне глюкозы и сбалансированном рационе можно позволить и больше — строгого верхнего предела нет», — сказала Ефимова.

Диетолог рекомендовала ограничивать количество мандаринов в рационе людям с диабетом, выраженной ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), синдромом раздраженного кишечника и тем, кто склонен заедать стресс сладким или фруктами.

Ранее диетолог назвала альтернативы тяжелым блюдам на Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами