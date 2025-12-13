Россиянам назвали безопасную порцию мандаринов

Диетолог Ефимова: взрослому можно съедать до четырех мандаринов в день

В день можно съедать 2–4 мандарина — это безопасная норма для здорового взрослого. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог клиники «Атлас», специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова.

«Мандарин — низкокалорийный фрукт. Пищевая ценность одного среднего мандарина составляет 47 ккал. Он богат витамином С, поддерживающим синтез коллагена и иммунитет, содержит антиоксиданты и умеренное количество клетчатки. В кожуре присутствуют флавоноиды (например, тангеретин), влияющие на липидный обмен. Взрослому человеку рекомендовано 1,5–2,5 чашки фруктов в сутки. Один мандарин — это примерно половина чашки, поэтому 2–4 мандарина в день — это физиологичная и безопасная норма. При стабильном уровне глюкозы и сбалансированном рационе можно позволить и больше — строгого верхнего предела нет», — сказала Ефимова.

Диетолог рекомендовала ограничивать количество мандаринов в рационе людям с диабетом, выраженной ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), синдромом раздраженного кишечника и тем, кто склонен заедать стресс сладким или фруктами.

Ранее диетолог назвала альтернативы тяжелым блюдам на Новый год.