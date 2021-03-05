Захарова заявила о готовности России ответить на санкции США

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия собирается ответить на новые американские санкции. Об этом она сообщила в эфире «Первого канала».

«Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, другое дело, что <…> раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам», — ответила Захарова на вопрос, чего ждет Москва в связи с новыми санкциями.

Представитель МИД добавила, что сейчас Россия работает над ответными действиями в адрес США.

Ранее США опубликовали санкционный список российских чиновников и организаций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.