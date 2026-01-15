Певица МакSим согласилась выступить за 4 млн рублей для ветеранов на 23 февраля

Певица МакSим снизила гонорар на полмиллиона рублей за выступление на 23 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, МакSим готова провести концерт за 4 млн рублей вместо 4,5 млн миллиона. Такое выступление длится 45 минут. Организаторы должны доплатить исполнительнице 2 миллиона рублей, если мероприятие будет проходить заграницей.

В райдер МакSим вошли перелет бизнес-классом, проживание в люксовом номере пятизвездочного отеля, суточные в 15 тысяч рублей. За два часа до сборов на выступление артистке нужно подать 2 рафа и 2 капучино на фисташковом молоке. Среди еды необходимо предоставить несколько пачек доширака, овощные и мясные нарезки, банку варенья. Алкоголь и кальян под запретом. Певица может сказать тост за защитников Отечества, но с водой в бокале.

13 июля 2023 года певица МакSим выпустила видеообращение, где рассказала о своем алкоголизме. Звезда объяснила, что слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем. По словам певицы, уже долгое время она борется с алкогольной зависимостью в реабилитационной клинике.

Ранее МакSим осудили за фото с дикими животными.