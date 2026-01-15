«Реал» может уволить Арбелоа после первого матча во главе команды

«Реал» может уволить Арбелоа после его дебютного матча на посту тренера команды

Руководство мадридского «Реала» после поражения команды в Кубке Испании от «Альбасете» может уволить главного тренера команды Альваро Арбелоа, который провел на посту наставника всего один матч, передает The Touchline в соцсетях.

Руководители «Реала» склоняются к тому, что Арбелоа нужно дать еще один шанс.

Встреча против «Альбасете» завершилась со счетом 2:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Хави Вильяр и Хефте Бетанкор, оформивший дубль. У проигравшей команды отличились Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

