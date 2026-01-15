Таксопарки попросили у Госдумы квоты на использование нелокализованных авто

В России таксомоторные парки попросили у Госдумы новых послаблений из-за требований о локализации такси. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Соответствующее обращение от инициативной группы направлено главе комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгению Москвичеву.

«Участники рынка такси продолжают добиваться послаблений перед вступлением в силу закона о локализации. Таксопарки просят распространить на них региональные квоты на использование нелокализованных автомобилей в объеме 25% от общего числа внесенных в специальный реестр машин. Такая мера до 2033 года будет действовать для самозанятых водителей», — сообщает «Ъ».

В декабре 2025 года Государственная Дума в рамках пленарного заседания приняла в третьем чтении закон, уточняющий требования к автомобилям самозанятых в реестре такси.

Для самозанятых, которые работают в такси на своем автомобиле, не соответствующем критериям по уровню локализации, будут введены региональные квоты.

«Они составят 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ машин на начало года», — отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и предусматривает использование автомобилей отечественного производства. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah.

Машины должны соответствовать одному из трех критериев: набрать не менее 3200 баллов за локализацию операций и комплектующих либо быть выпущенными в рамках СПИК , заключенных с 2022 по 2025 год, либо по контрактам, оформленным после 2025 года и одобренным правительством.

Ранее сообщалось, что в России 66% таксопарков не планируют обновлять автопарк в 2026 году из-за закона о локализации.