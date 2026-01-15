Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Таксопарки попросили у Госдумы квоты на использование нелокализованных авто

«Ъ»: в России таксопарки попросили послаблений при локализации автомобилей
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В России таксомоторные парки попросили у Госдумы новых послаблений из-за требований о локализации такси. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Соответствующее обращение от инициативной группы направлено главе комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгению Москвичеву.

«Участники рынка такси продолжают добиваться послаблений перед вступлением в силу закона о локализации. Таксопарки просят распространить на них региональные квоты на использование нелокализованных автомобилей в объеме 25% от общего числа внесенных в специальный реестр машин. Такая мера до 2033 года будет действовать для самозанятых водителей», — сообщает «Ъ».

В декабре 2025 года Государственная Дума в рамках пленарного заседания приняла в третьем чтении закон, уточняющий требования к автомобилям самозанятых в реестре такси.

Для самозанятых, которые работают в такси на своем автомобиле, не соответствующем критериям по уровню локализации, будут введены региональные квоты.

«Они составят 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ машин на начало года», — отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Закон о локализации такси был принят в мае 2025 года и предусматривает использование автомобилей отечественного производства. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah.

Машины должны соответствовать одному из трех критериев: набрать не менее 3200 баллов за локализацию операций и комплектующих либо быть выпущенными в рамках СПИК , заключенных с 2022 по 2025 год, либо по контрактам, оформленным после 2025 года и одобренным правительством.

Ранее сообщалось, что в России 66% таксопарков не планируют обновлять автопарк в 2026 году из-за закона о локализации.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27625207_rnd_7",
    "video_id": "record::f602d91f-3470-48ea-af2f-3a3240a9656b"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+