Генштаб: ВС РФ наступают практически по всему фронту

Объединенная группировка российских войск наступает практически по всей линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

«Наступление соединений и воинских частей ... ведется практически на всех направлениях», — отметил Герасимов.

Он также сообщил, что группировка российских войск «Днепр» наступает в направлении города Запорожье.

По его словам, в настоящее время российское наступление ведется практически на всех направлениях. Герасимов отметил, что в январе ВС РФ взяли под контроль более 300 кв. км территории.

Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки «Центр», добавил начальник Генштаба ВС РФ.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что подразделения армии России могут выйти непосредственно к городу Запорожье к лету 2026 года. По его словам, параллельно ВС РФ могут взять в огневое кольцо Славянско-Краматорскую агломерацию в ДНР.

