Объединенная группировка российских войск наступает практически по всей линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
«Наступление соединений и воинских частей ... ведется практически на всех направлениях», — отметил Герасимов.
Он также сообщил, что группировка российских войск «Днепр» наступает в направлении города Запорожье.
По его словам, в настоящее время российское наступление ведется практически на всех направлениях. Герасимов отметил, что в январе ВС РФ взяли под контроль более 300 кв. км территории.
Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки «Центр», добавил начальник Генштаба ВС РФ.
До этого военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что подразделения армии России могут выйти непосредственно к городу Запорожье к лету 2026 года. По его словам, параллельно ВС РФ могут взять в огневое кольцо Славянско-Краматорскую агломерацию в ДНР.
Ранее элитное подразделение ВСУ «Волки да Винчи» потребовали вывода из окрестностей Гуляйполя.