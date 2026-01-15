Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

На Западе рассказали об усложнении перехвата ВСУ новых российских дронов

Spiegel: новые российские дроны осложнят работу авиации ВСУ
Shutterstock

Модернизированные российские беспилотники значительно осложнят использование украинской авиации и станут более трудными целями для средств противовоздушной обороны, что может ослабить боевые возможности ВСУ. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По информации газеты, Россия начала развертывание новой версии ударных беспилотников «Герань», оснащенных турбореактивными двигателями. Автор материала отмечает, что подобное техническое решение позволяет дронам развивать значительно более высокую скорость по сравнению с прежними модификациями. По оценкам издания, она достигает примерно 300 км/ч, что почти вдвое превышает показатели предыдущих моделей.

Журналисты указывают, что повышение скорости делает беспилотники более сложными для перехвата средствами ПВО. Кроме того, Spiegel пишет, что новые дроны могут использоваться для обнаружения и преследования украинских вертолетов.

Также сообщается, что Россия начала оснащать БПЛА ракетами Р-60. По мнению авторов статьи, это еще больше усиливает их боевые возможности. Как отмечает украинский специалист по радиотехнике, которого цитирует издание, такие беспилотники предназначены для борьбы с авиацией ВСУ, в том числе с вертолетами и самолетами, которые пытаются охотиться за ударными дронами. В результате, по его словам, украинская техника может сама стать целью для российских аппаратов.

Ранее в США рассказали о преимуществах российских дронов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27625219_rnd_2",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+