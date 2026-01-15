На Западе рассказали об усложнении перехвата ВСУ новых российских дронов

Модернизированные российские беспилотники значительно осложнят использование украинской авиации и станут более трудными целями для средств противовоздушной обороны, что может ослабить боевые возможности ВСУ. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По информации газеты, Россия начала развертывание новой версии ударных беспилотников «Герань», оснащенных турбореактивными двигателями. Автор материала отмечает, что подобное техническое решение позволяет дронам развивать значительно более высокую скорость по сравнению с прежними модификациями. По оценкам издания, она достигает примерно 300 км/ч, что почти вдвое превышает показатели предыдущих моделей.

Журналисты указывают, что повышение скорости делает беспилотники более сложными для перехвата средствами ПВО. Кроме того, Spiegel пишет, что новые дроны могут использоваться для обнаружения и преследования украинских вертолетов.

Также сообщается, что Россия начала оснащать БПЛА ракетами Р-60. По мнению авторов статьи, это еще больше усиливает их боевые возможности. Как отмечает украинский специалист по радиотехнике, которого цитирует издание, такие беспилотники предназначены для борьбы с авиацией ВСУ, в том числе с вертолетами и самолетами, которые пытаются охотиться за ударными дронами. В результате, по его словам, украинская техника может сама стать целью для российских аппаратов.

Ранее в США рассказали о преимуществах российских дронов.