Глыба льда пробила окно и влетела в квартиру на Камчатке

В городе Вилючинске большая глыба льда, упавшая с крыши многоквартирного дома, пробила оконное стекло и влетела в жилую квартиру, в момент происшествия в помещении находились дети. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на улице Приморской. Ледяная масса скопилась на крыше дома и, по словам жильцов, не убиралась в последние дни. Днем, в период оттепели, глыба сорвалась, проломила стекло и оказалась в комнате, где находились маленькие дети.

Осколки стекла разлетелись по помещению. Пострадавших нет. Собственник квартиры намерен связаться с управляющей компанией для оценки причиненного ущерба.

До этого в Перми на ребенка с кровли многоквартирного дома обрушилась глыба снега и льда. По данным СУ СК России по региону, школьник получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение. Подробной информации о состоянии несовершеннолетнего не поступало.

Ранее на Камчатке мужчину раздавил упавший с крыши снег.

