Глыба льда пробила окно и влетела в квартиру на Камчатке

В городе Вилючинске большая глыба льда, упавшая с крыши многоквартирного дома, пробила оконное стекло и влетела в жилую квартиру, в момент происшествия в помещении находились дети. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошел на улице Приморской. Ледяная масса скопилась на крыше дома и, по словам жильцов, не убиралась в последние дни. Днем, в период оттепели, глыба сорвалась, проломила стекло и оказалась в комнате, где находились маленькие дети.
Осколки стекла разлетелись по помещению. Пострадавших нет. Собственник квартиры намерен связаться с управляющей компанией для оценки причиненного ущерба.
До этого в Перми на ребенка с кровли многоквартирного дома обрушилась глыба снега и льда. По данным СУ СК России по региону, школьник получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение. Подробной информации о состоянии несовершеннолетнего не поступало.
Ранее на Камчатке мужчину раздавил упавший с крыши снег.