СМИ: Трамп хочет, чтобы военные действия против Ирана не привели к затяжной войне

NBC: Трамп не хочет затяжной войны с Ираном, но готов нанести быстрый удар

Американский президент Дональд Трамп хотел бы, чтобы США нанесли быстрый и решительный удар по Ирану, который не приведет к затяжной войне. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Если он что-то и предпримет, то захочет, чтобы это было окончательное решение», — сказал один из источников.

Однако советники Трампа пока не смогли гарантировать ему, что иранский режим быстро рухнет после американского военного удара. Есть опасения, что у США может не быть всех необходимых ресурсов в регионе для защиты от ответа Ирана.

По словам американского чиновника и одного из источников, знакомых с ходом переговоров, такая ситуация может подтолкнуть президента США к одобрению более ограниченного военного наступления в Иране, по крайней мере на начальном этапе, с сохранением возможности эскалации — если он вообще решит предпринять какие-либо военные действия.

Ситуация быстро меняется и пока никаких решений принято не было, добавили источники NBC.

Ранее Иран и Израиль при посредничестве России договорились воздержаться от атак.