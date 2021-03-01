В Хорватии рассказали, когда терпению русских придет конец

Журналист хорватского издания Advance Д. Марьянович в своей статье выразил уверенность, что если Германия откажется от газопровода «Северный поток — 2», Россия воспримет это как сигнал о том, что необходимо дать жесткий ответ.

Он считает, что в данный момент Берлин находится перед сложным, «невозможным» решением: как завершить и запустить трубопровод и при этом суметь восстановить испорченные при предыдущем президенте США Дональде Трампе отношения с Вашингтоном.

Автор указал, что для ФРГ важно обеспечить свою энергетическую безопасность, поэтому ей нужен данный газопровод.

«Если бы они могли выбирать, то были бы самыми ярыми союзниками США на публике, но при этом оставались бы лояльными партнерами русских за кулисами», — написал Марьянович.

По его мнению, подобный расклад устроил бы Россию.

«Все, чего хочет Москва, это дополнительные возможности для поставок газа, так как речь идет, в том числе, о ее собственной безопасности», — отметил журналист.

Марьянович также убежден, что американская сторона не станет соглашаться на такое. Он заявил, что президент США Джо Байден является идеологом холодной войны, для которого нужно восстановить влияние Вашингтона в Европе, прежде всего в Берлине.

Если Берлин завершит газопровод, он навлечет на себя гнев США, уверен

Автор также уверен, что если Германия завершит газопровод, то навлечет на себя гнев Соединенных Штатов. Он отметил, что Вашингтон имеет рычаги давления, от которых у немцев «трясутся колени».

Журналист также напомнил, что РФ всегда вела себя с ФРГ корректно, когда речь шла об энергетических договоренностях и поставках газа.

«Но сколько еще это продлится? У российской корректности, наверное, тоже есть свои пределы. <…> Отказ от подобного мегапроекта может рассердить русских и, возможно, настолько, что они захотят отмщения», — считает Марьянович.

По его словам, политизация энергетики станет для России сигналом о том, что игра будет «еще жестче». В таком случае Москва будет вынуждена ответить Берлину, указал журналист.

Он отметил, что если вдруг Россия захочет перекрыть поставки газа, то немцы попадут в очень сложное положение.

«США «позаботятся» о Европе точно так же, как заботятся сейчас о доступности вакцины от коронавируса», — заявил Марьянович.

Он добавил, что Германии теперь предстоит выбрать, кого она готова разозлить — Россию или США.