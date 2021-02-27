Байден: мы привлечем короля Саудовской Аравии к ответственности

Президент США Джозеф Байден заявил королю Саудовской Аравии Салману, что «привлечет их к ответственности за нарушения прав человека». В интервью медиакомпании Univision Байден также сообщил, что в отношениях между двумя странами «меняются правила».

«Вчера я разговаривал с королем, а не с наследным принцем. Дал ему понять, что правила меняются, и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня и в понедельник. Мы собираемся привлечь их к ответственности за нарушения прав человека», — заявил Байден.

Байден добавил, что Эр-Рияд должен обращать внимание на соблюдение прав человека, «если хочет иметь дело с нами».

Американская разведка считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Влиятельный саудовский журналист исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста.

По решению суда, пять человек получили наказание в виде 20 лет тюремного заключения, шестой обвиняемый был приговорен к 10 годам тюрьмы, а еще двое — к семи годам.