Захарова прокомментировала блокировку «российских» аккаунтов в Twitter

Москва проверит блокировку в Twitter 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение», — сказала она.

Ранее Twitter удалил 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией. По информации социальной сети, их деятельность направлена против США, ЕС и НАТО.