Захарова прокомментировала блокировку «российских» аккаунтов в Twitter
Карина Казанцева
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Москва проверит блокировку в Twitter 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
«Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение», — сказала она.
Ранее Twitter удалил 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией. По информации социальной сети, их деятельность направлена против США, ЕС и НАТО.
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