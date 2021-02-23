Захарова прокомментировала блокировку «российских» аккаунтов в Twitter

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Москва проверит блокировку в Twitter 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Будем разбираться с основанием блокировки и дадим экспертное заключение», — сказала она.

Ранее Twitter удалил 100 аккаунтов, якобы связанных с Россией. По информации социальной сети, их деятельность направлена против США, ЕС и НАТО.