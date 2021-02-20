Эксперт: рейтинг Путина изменится лишь в рамках регулярных колебаний

В рейтингах президента России Владимира Путина не стоит ожидать ничего принципиально нового, рассказал «Газете.Ru» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По его словам, возможны небольшие спады, но речь идет о регулярных колебаниях.

«Естественные спады объясняются предвесенней усталостью. Напомню, что ранее от проведения общероссийских выборов в марте отказались именно по этой причине – зимняя депрессия всегда негативно влияет на людей», - отметил Данилин.

«Плюс ко всему сейчас мы имеем морозы, снегопады, гигантские пробки – все это сказывается на людях и не может не привести к некоторому проседанию рейтингов», — добавил эксперт.