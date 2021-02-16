В Крыму сочли план Украины по «возвращению» полуострова бессмысленным

Украинские власти планируют «вернуть» Крым путем привлечения международных организаций, но это бессмысленно и напоминает политический цирк. Об этом заявил РИА «Новости» глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он назвал все планы Украины по возвращению полуострова бессмысленными, так как «каждый разумный политик» понимает, что не стоит идти против России, ведь это «сродни выстрелу себе в ногу».

«Все их очередные планы бессмысленны. Никто и никогда не станет всерьез пытаться претендовать на часть территории России. Все уже давным-давно воспринимают Крым как законную российскую территорию, поэтому Украине пора выстраивать добрососедские отношения, а не устраивать политический цирк», — считает Гемпель.

Парламентарий от лица крымчан заявил, что на полуострове необходимо обеспечить безопасность границы из-за «дружелюбных соседей».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России.