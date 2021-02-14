Путин высказался о несанкционированных акциях

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин высказался о прошедших незаконных акциях в стране. Об этом сообщает «Россия 24».

Он заявил, что противоборствующие силы воспользовались ситуацией, когда люди устали и у них накопилось недовольство и раздражение. По его словам, это происходил из-за условий, в которых живут люди, какой доход они имеют.

Глава государства отметил, что сейчас «человеку стало хуже жить».

«Что ни говори: пандемия, не пандемия, вот хуже жить... Кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уж ничего не поделаешь... И, конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах», — подчеркнул Путин.

На встрече с представителями российских СМИ президент также отметил рост влияния России на постсоветском пространстве. Политик уточнил, что Запад намерен препятствовать этому.