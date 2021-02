США ввели санкции против военных Мьянмы

США ввели санкции против восьми физических лиц и трех ювелирных компаний в связи с переворотом в Мьянме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский Минфин.

Под ограничения попали представители военного руководство: возглавивший страну Миинт Све, назначенный на пост министра обороны Мя Тун Оо, министр внутренних дел генерал-лейтенант Со Хтут, генерал-майор Йе Вин Оо, отвечающий за вопросы военной безопасности, и другие. Среди ювелирных компаний — Cancri Gems & Jewellery Co., Ltd., Myanmar Imperial Jade Co., Ltd и Myanmar Ruby Enterprise.

Ранее президент США Джо Байден изъял собственность Мьянмы в США.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.