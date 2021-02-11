В ЕС заявили о российской «дезинформации» о вакцинации на Украине

Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис обвинил Россию в якобы дезинформации о вакцинации от коронавируса нового типа на Украине. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы обеспокоены относительно влияния российской дезинформации о процессе вакцинации на Украине и готовы помочь в борьбе с этой дезинформацией», – заявил Домбровскис.

При этом он ничем не аргументировал свое заявление.

Ранее Домбровскис сообщил, что Евросоюз планирует организовать поставки вакцин от коронавируса компаний Pfizer и AstraZeneca на Украину.