В ЕС заявили о российской «дезинформации» о вакцинации на Украине
Семён Сонный
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Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис обвинил Россию в якобы дезинформации о вакцинации от коронавируса нового типа на Украине. Его слова приводит РИА «Новости».
«Мы обеспокоены относительно влияния российской дезинформации о процессе вакцинации на Украине и готовы помочь в борьбе с этой дезинформацией», – заявил Домбровскис.
При этом он ничем не аргументировал свое заявление.
Ранее Домбровскис сообщил, что Евросоюз планирует организовать поставки вакцин от коронавируса компаний Pfizer и AstraZeneca на Украину.
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