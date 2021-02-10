Демократы намерены доказать причастность Трампа к штурму Капитолия

На слушаниях по импичменту бывшего президента США Дональда Трампа демократы заявили, что докажут причастность экс-главы к штурму Капитолия. Трансляцию ведет газета The Washington Post.

«Доказательства нам покажут, что экс-президент Дональд Трамп не был ни в чем не повинным наблюдателем. Доказательства нам покажут, что это он спровоцировал беспорядки 6 января», — приводятся слова демократа Джейми Раскина.

По его словам, политик знал о предстоящих беспорядках.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс импичмента Трампу конституционным.