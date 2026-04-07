У консульства Израиля в Турции произошла перестрелка. Есть пострадавшие

МВД Турции: одного из напавших на консульство Израиля в Стамбуле ликвидировали

В Стамбуле у здания консульства Израиля произошла перестрелка. Нападавшие открыли огонь по полицейским, ранения получили двое сотрудников. Один из нападавших убит. При этом израильских дипломатов в здании не было. Что известно о стрельбе и ее последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Троих вооруженных мужчин открыли огонь у израильского консульства в Стамбуле. Один из них погиб на месте, двое получили ранения и задержаны. Об этом в соцсети Х сообщил пресс-секретарь МВД Турции Хасан Оймез.

По его словам, все участники нападения имели турецкое гражданство. Один из них — Юнус Е. С. — был связан с «террористической организацией, использующей религию в своих целях». Двое других — братья Онур Ч. и Энес Ч., при этом Онур ранее привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

Как уточнил турецкий телеканал NTV, нападавшие были в камуфляже и с длинноствольным оружием . Они открыли огонь в районе Бешикташ, где находится консульство, и вступили в перестрелку с полицией.

В ходе задержания пострадали и полицейские, однако их жизни ничего не угрожает. Как уточнило турецкое издание Karar, одного ранили в ногу, у второго — травма уха .

Сейчас задержанных допрашивают.

Консульство без дипломатов

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что среди гражданских и дипломатов пострадавших нет. Он отметил, что израильское консульство не работало уже более двух лет, поэтому в момент нападения возле здания находились только дежурные полицейские.

Как сообщил представитель МИД Израиля газете The Jerusalem Post, в здании на момент происшествия действительно не было персонала. Израильские дипломаты покинули консульство еще после начала конфликта с ХАМАС в конце 2023 года.

Агентство Reuters отметило, что официально мотивы нападавших пока не названы. В то же время посол США в Турции Том Баррак заявил, что расценивает произошедшее как атаку на израильскую дипмиссию и осудил ее.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке у консульства регулярно проходили пропалестинские акции, а отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились. В ноябре 2023 года Анкара отозвала своего посла из Израиля, после чего дипломатические контакты фактически были заморожены.

С тех пор территория вокруг консульства остается под усиленной охраной — в районе постоянно дежурят вооруженные полицейские.

Не первые беспорядки

Здание израильского консульства расположено в бизнес-центре Yapi Kredi Plaza в Стамбуле и ранее уже оказывалось в центре событий.

Осенью 2023 года на фоне обострения ситуации в секторе Газа у дипмиссии прошли массовые протесты. По данным Anadolu, люди собрались у здания консульства после сообщений об атаке на больницу Аль-Ахли. Некоторые участники акции бросали в сторону здания яйца, а также сожгли израильский флаг .

Толпа пыталась прорваться через заграждения, однако силовики остановили протестующих, применив перцовый газ.